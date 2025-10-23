Traffico incidenti e smog | città italiane al collasso

Roma, 23 ottobre 2025 – Ogni giorno le strade delle principali città italiane sono un mosaico complicato di storia, mobilità locale e turismo. A Roma lungo i Fori Imperiali o nei pressi del Vaticano così come a Milano nelle vie del centro o a Torino, Napoli e Firenze, circolano auto private, moto, biciclette e autobus: turistici, aziendali, navette e scuolabus, tutti mezzi da 9 posti in su. I numeri parlano da soli: l’Istat (2024) evidenzia un aumento costante delle automobili nelle città italiane con una densità media nei capoluoghi che raggiunge i 3.970 veicoli per km². Tra questi veicoli c’è chi scarica passeggeri in punti non autorizzati, chi invade corsie riservate, chi resta fermo in attesa causando code interminabili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Traffico, incidenti e smog: città italiane al collasso

Argomenti simili trattati di recente

Due incidenti mortali in A22 nel pomeriggio, traffico in tilt - facebook.com Vai su Facebook

Traffico, incidenti e smog: città italiane al collasso - L’Istat evidenzia un aumento costante delle automobili nei nostri centri urbani, con una densità media nei capoluoghi che raggiunge i 3. Scrive quotidiano.net

Traffico, incidenti e la frana: la viabilità lecchese va ko, la Statale 36 in tilt - Lecco, 28 settembre 2025 – Sole, traffico, incidenti e la frana sulla linea ferroviaria e la Statale 36. Riporta ilgiorno.it

Traffico, giornata da incubo. Incidenti, cantieri e scuole. La viabilità va in “tilt“ - L’inizio della scuola, i cantieri del Brt e alcuni piccoli incidenti hanno mandato in tilt la viabilità per qualche ora in alcune zone cruciali ... Riporta lanazione.it