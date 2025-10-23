Traffico esseri umani | latitante estradato e arrestato era sfuggito all’operazione Karonte
Era riuscito a sfuggire all’ operazione “Karonte”, che nel maggio del 2023 aveva portato all’arresto di 29 persone indiziate di appartenere a una associazione transnazionale che avrebbe favorito l’immigrazione clandestina dalla Turchia alle coste calabresi e siciliane, nonché il riciclaggio dei guadagni della stessa attività illecita. Fine delle latitanza: arrestato il trafficante di uomini sfuggito all’operazione “Karonte”. L’uomo, di nazionalità irachena, indagato con l’accusa di essere il promotore e vertice della cellula turca dell’associazione, è stato individuato e fermato negli Emirati Arabi Uniti ed estradato in Italia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
