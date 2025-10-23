Traffico di migranti dalla Turchia all' Italia catturato dopo anni il latitante banchiere iracheno

Arrestato e estradato promotore iracheno di una cellula turca: gestiva traffico di migranti e riciclaggio tra Turchia e Italia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Traffico di migranti dalla Turchia all'Italia, catturato dopo anni il latitante “banchiere” iracheno

