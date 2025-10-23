Traffico di droga coca e hashish spediti dalla Spagna a Torino | 7 arresti

Traffico di droga dalla Spagna all’Italia passando per Torino. Sette persone in tutto sono state arrestate, accusate a vario titolo per traffico di droga in concorso. Le indagini della polizia hanno permesso di eseguire un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di due indagati e ai domiciliari nei confronti di altri tre. Poi, grazie all'esecuzione delle misure cautelari, sono state effettuate numerose perquisizioni nel capoluogo piemontese che hanno portato l'arresto in flagranza di reato di altri due cittadini marocchini, sorpresi nell'abitazione in zona San Paolo dove risiedeva un destinatario della misura, in possesso di 200 grammi di cocaina e 30 grammi di crack. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

