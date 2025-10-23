Traffico di droga coca e hashish spediti dalla Spagna a Torino | 7 arresti

Traffico di droga dalla Spagna all’Italia passando per Torino. Sette persone in tutto sono state arrestate, accusate a vario titolo per traffico di droga in concorso. Le indagini della polizia hanno permesso di eseguire un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di due indagati e ai domiciliari nei confronti di altri tre. Poi, grazie all'esecuzione delle misure cautelari, sono state effettuate numerose perquisizioni nel capoluogo piemontese che hanno portato l'arresto in flagranza di reato di altri due cittadini marocchini, sorpresi nell'abitazione in zona San Paolo dove risiedeva un destinatario della misura, in possesso di 200 grammi di cocaina e 30 grammi di crack. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Traffico di droga, coca e hashish spediti dalla Spagna a Torino: 7 arresti

Altre letture consigliate

Varese, operazione “Note Stonate”: 19 misure cautelari per traffico di droga e armi. Arrestato anche il frontman di una band trap Operazione “Note Stonate” a Varese: 19 misure cautelari, droga e armi sequestrate. Arrestato anche il cantante di una band trap, - facebook.com Vai su Facebook

Traffico di droga dall'Albania alla Puglia, «al mio assistito sequestrati 7mila euro, non 100mila» - X Vai su X

Traffico di droga, coca e hashish spediti dalla Spagna a Torino: 7 arresti - Sette persone in tutto sono state arrestate, accusate a vario titolo per traffico di droga in concorso. tg24.sky.it scrive

Smantellata organizzazione di spaccio, 2 tonnellate di hashish sequestrate - Operazione della polizia: le basi del gruppo a Mirafiori e nei comuni della cintura, la droga arrivava dalla Spagna grazie a spedizioni internazionali e veniva distribuita sul territorio con auto e fu ... Si legge su rainews.it

Il mercato della droga a Cederna. Spaccio di cocaina e hashish: la Procura chiede dodici arresti - Gli indagati, undici uomini e una donna, sono già stati ascoltati dalla gip del Tribunale di Monza. Lo riporta msn.com