Trafficante di droga in manette | tradito dalla registrazione al B&B

Padovaoggi.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era convinto di trovarsi al sicuro in un anonimo alloggio in zona stazione a Padova. Ma quando la registrazione del suo nominativo è giunta alla centrale operativa, per lui sono cominciati i guai. Aveva in pendenza un mandato di cattura internazionale legato al traffico di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

trafficante droga manette traditoTrafficante di droga in manette: tradito dalla registrazione al B&B - Nella notte tra il 22 e il 23 ottobre i carabinieri del Radiomobile di Padova subito dopo la segnalazione sono corsi in piazza De Gasperi dove hanno messo le manette ai polsi ad un 47enne turco che de ... padovaoggi.it scrive

Droga, operazione Cc contro rete internazionale di trafficanti - Operazione dei carabinieri contro una rete internazionale di trafficanti di droga: dall'alba di oggi, in più province di Toscana, Campania, Lombardia, Abruzzo e Sicilia, i militari di Firenze, su ... ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Trafficante Droga Manette Tradito