Trafficante di droga in manette | tradito dalla registrazione al B&B

Era convinto di trovarsi al sicuro in un anonimo alloggio in zona stazione a Padova. Ma quando la registrazione del suo nominativo è giunta alla centrale operativa, per lui sono cominciati i guai. Aveva in pendenza un mandato di cattura internazionale legato al traffico di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

