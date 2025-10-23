Tradurre scritte con la fotocamera in tempo reale Android e iPhone

Grazie all'evoluzione ed al progresso nel campo delle intelligenze artificiali, si è aperta una nuova frontiera nel campo dei traduttori che possono ora funzionare in tempo reale, sia per le traduzioni vocali, sia per quelle scritte. Per questo secondo scopo, è possibile tradurre scritte in ogni lingua straniera semplicemente inquadrandole con la fotocamera dello smartphone. Come per magia, le scritte inquadrate vengono lette, sullo schermo, tradotte nella lingua scelta, in italiano o altre lingue. In pratica, se si riprende un testo scritto in inglese, lo si può vedere scritto in italiano tramite l'obiettivo della fotocamera. 🔗 Leggi su Navigaweb.net

