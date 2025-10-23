Tradimento anticipazioni puntate del 24 ottobre su Canale 5 | Oltan sposa Ipek per riconoscenza Güzide scopre che Dündar non è suo figlio

Le nuove anticipazioni della soap turca Tradimento, in onda su Canale 5 venerdì 24 ottobre in prima serata, promettono grandi svolte. Al centro dei riflettori troveremo le conseguenze di un matrimonio celebrato solo per riconoscenza: Oltan sposa infatti Ipek solo per sdebitarsi con Sezai. Nel frattempo una grossa sorpresa arriverà per la piccola Oyku, che scoprirà che Tarik le ha mentito e che Yesim non l’ha mai abbandonata. Spazio anche alla vicenda sullo scambio di culle: Güzide scoprirà che neppure Dündar è suo figlio. Tradimento, trame serali del 24 ottobre: Oltan e Ipek, matrimonio senza amore. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

