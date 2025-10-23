Tradimento anticipazioni puntate del 24 ottobre su Canale 5 | Oltan sposa Ipek per riconoscenza Güzide scopre che Dündar non è suo figlio

Superguidatv.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le nuove anticipazioni della soap turca Tradimento, in onda su Canale 5 venerdì 24 ottobre in prima serata, promettono grandi svolte. Al centro dei riflettori troveremo le conseguenze di un matrimonio celebrato solo per riconoscenza: Oltan sposa infatti Ipek solo per sdebitarsi con Sezai. Nel frattempo una grossa sorpresa arriverà per la piccola Oyku, che scoprirà che Tarik le ha mentito e che Yesim non l’ha mai abbandonata. Spazio anche alla vicenda sullo scambio di culle: Güzide scoprirà che neppure Dündar è suo figlio. Tradimento, trame serali del 24 ottobre: Oltan e Ipek, matrimonio senza amore. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

tradimento anticipazioni puntate del 24 ottobre su canale 5 oltan sposa ipek per riconoscenza g252zide scopre che d252ndar non 232 suo figlio

© Superguidatv.it - Tradimento, anticipazioni puntate del 24 ottobre su Canale 5: Oltan sposa Ipek per riconoscenza, Güzide scopre che Dündar non è suo figlio

Scopri altri approfondimenti

tradimento anticipazioni puntate 24Tradimento, anticipazioni venerdì 24 ottobre 2025 - Tradimento, anticipazioni venerdì 24 ottobre 2025 della serie turca in onda da mercoledì 5 febbraio 2025 su Canale 5. Riporta tvserial.it

tradimento anticipazioni puntate 24Anticipazioni Tradimento, prossima puntata 24 ottobre 2025/ Oltan costretto sposare Ipek, Yesim contro Tarik - Anticipazioni Tradimento, prossima puntata 24 ottobre 2025: Oltan costretto sposare Ipek, Mualla contro Ilknur e Yesim smaschera Tarik ... Lo riporta ilsussidiario.net

tradimento anticipazioni puntate 24Tradimento, anticipazioni puntata di venerdì 24 ottobre 2025: Oltan costretto a sposare Ipek - Le trame degli episodi di Tradimento in onda in prima serata, su Canale 5, venerdì 24 ottobre 2025. Scrive davidemaggio.it

Cerca Video su questo argomento: Tradimento Anticipazioni Puntate 24