Tra i due litiganti
Questa storia è talmente assurda che tanto vale mi rivolga pure a una posta del cuore! Senza offesa, ma normalmente non lo farei mai. Sono un uomo, sono adulto e non è il mio genere. Comunque. Per una serie di sfortunate coincidenze (che non sto qui a raccontarle) io e il mio migliore amico siamo incappati nella stessa donna. L’abbiamo conosciuta in momenti e circostanze diverse e quando ci siamo trovati a parlarne, sa le solite cose «ho conosciuto una», «anch’io!», ci siamo resi conto che quell’«una» era proprio «una», cioè la stessa persona. A parte la sfiga, la cosa strana è che in tutti questi anni non abbiamo mai avuto i medesimi gusti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
