Toyota un anno dopo la tragedia | Un giorno di stop per lutto
Lo stabilimento Toyota Handling di Bargellino ferma oggi la produzione. Un giorno di chiusura, per ricordare la tragedia che, esattamente un anno via, causò la morte di Lorenzo Cubello e Fabio Tosi e provocò il ferimento di altri 11 dipendenti. La produzione, nello stabilimento bolognese, resterà ferma tutto il giorno e per questa mattina l’azienda ha organizzato un piccolo momento di ricordo laico, davanti all’aiuola con le targhe che ricordano i due giovani tecnici che lo scorso anno persero la vita nello scoppio del serbatoio collegato alla centrale termica. Saranno presenti i vertici dell’azienda assieme ai famigliari di Cubello e Tosi, in un momento aperto a tutti i dipendenti che vorranno partecipare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
