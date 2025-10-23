Toyota un anno dopo la strage Stabilimento fermo per un giorno Lunedì i periti tornano in fabbrica

Un giorno di chiusura. Per ricordare la tragedia che, esattamente un anno via, causò la morte di Lorenzo Cubello e Fabio Tosi. Lo stabilimento Toyota di Bargellino ferma oggi la produzione, per non dimenticare quei ragazzi travolti dall’esplosione, i colleghi rimasti feriti, quelle ore di angoscia e dolore. Ancora vive nel cuore. Stamattina, l’azienda ha organizzato un piccolo momento di ricordo laico, davanti all’aiuola con le targhe che ricordano i due giovani tecnici che lo scorso anno persero la vita nello scoppio del serbatoio collegato alla centrale termica. Saranno presenti i vertici dell’azienda assieme ai famigliari di Cubello e Tosi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

