Toyota Rav4 anteprima italiana ad Auto e Moto d’Epoca per la sesta generazione

Auto e Moto d'Epoca non è solo passato. Nelle corsie della Fiera di Bologna, tra una F1 e una giardinetta d'antan, tra officine che odorano di benzina e stand che raccontano mezzo secolo di design, c'è chi guarda avanti. È qui che Toyota ha scelto di presentare in anteprima nazionale la sesta generazione del RAV4. Un debutto denso di significato: portare la novità di punta di una grande casa dentro una fiera dedicata alla memoria automobilistica significa riconoscere il valore di un pubblico che ama l'auto a tutto tondo, dalla storia alla tecnologia. Non è la prima volta che una Casa sfrutta questo contesto per un lancio nazionale: negli ultimi anni, sempre più marchi scelgono Bologna per raccontare come tradizione e futuro possano convivere nello stesso padiglione.

