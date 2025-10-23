Toyota il giorno del dolore ricordando Fabio Tosi e Lorenzo Cubello | lacrime e fiori
L’azienda si ferma nell’anniversario dell’esplosione che un anno fa fece due vittime e 11 feriti. L’ad Candiani incontra i genitori degli operai deceduti. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Toyota, 'oggi stop produzione' a un anno dall'esplosione - "Nel ricordo di Lorenzo Cubello e Fabio Tosi, a un anno dalla loro scomparsa, oggi lo stabilimento Toyota Material Handling Manufacturing Italy di Borpo Panigale si ferma". Riporta ansa.it
Toyota, un anno dopo la strage. Stabilimento fermo per un giorno. Lunedì i periti tornano in fabbrica - La prossima settimana verrà ‘ricostruito’ il macchinario esploso, per capire cosa sia accaduto. Si legge su msn.com
Toyota, un anno dopo la tragedia: "Un giorno di stop per lutto" - Un giorno di chiusura, per ricordare la tragedia che, esattamente un anno via, causò la morte di Lorenzo Cubello e Fabio Tosi e ... Riporta msn.com