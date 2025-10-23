Toyota il giorno del dolore ricordando Fabio Tosi e Lorenzo Cubello | lacrime e fiori

Repubblica.it | 23 ott 2025

L’azienda si ferma nell’anniversario dell’esplosione che un anno fa fece due vittime e 11 feriti. L’ad Candiani incontra i genitori degli operai deceduti. 🔗 Leggi su Repubblica.it

