Toyota Handling ferma la produzione | un giorno di silenzio per ricordare Lorenzo Cubello e Fabio Tosi
La produzione nello stabilimento Toyota Material Handling Manufacturing Italy di Bargellino, a Calderara di Reno, si è fermata oggi per l’intera giornata.?Un giorno di silenzio e di memoria, esattamente a un anno dalla tragedia che costò la vita a Lorenzo Cubello, 28 anni, e Fabio Tosi, 52, e che. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
