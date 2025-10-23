Toyota Handling ferma la produzione | un giorno di silenzio per ricordare Lorenzo Cubello e Fabio Tosi

23 ott 2025

La produzione nello stabilimento Toyota Material Handling Manufacturing Italy di Bargellino, a Calderara di Reno, si è fermata oggi per l’intera giornata.?Un giorno di silenzio e di memoria, esattamente a un anno dalla tragedia che costò la vita a Lorenzo Cubello, 28 anni, e Fabio Tosi, 52, e che. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

