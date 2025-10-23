Dopo le tante indiscrezioni è il momento di prendere atto di quel che sarà. Oggi al Palais des Congrès di Parigi, come ormai è prassi, sono stati svelati i percorsi del Tour de France maschile e femminile. La cerimonia ha dato precedenza alle donne, che catalizzeranno l’attenzione nella Grande Boucle “in rosa” dal 1° al 9 agosto. L e atlete affronteranno un totale di 1175 chilometri. Il tutto prenderà il via da Losanna (Svizzera), per la partenza della corsa a tappe francese. Il sipario calerà a Nizza, ma prima di giungere in Costa Azzurra ci saranno delle difficoltà da affrontare. Le cicliste, infatti, dovranno preoccuparsi di una prova contro il tempo nella quarta tappa da Gevrey a Chambertin di 21 km, in cui le qualità delle specialiste saranno messe alla prova, al pari di chi vuol puntare a fare classifica e conquistare l’ambita Maglia Gialla. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour de France femminile 2026, presentato il percorso: 1175 km da Losanna a Nizza, con il Mont Ventoux da affrontare