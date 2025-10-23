Tour de France 2026 svelato il percorso della Grande Boucle | si parte da Barcellona e doppio arrivo sull’Alpe d’Huez

Voilà, le jeux sont fait. Presentato quest’oggi il percorso de Tour de France 2026. Nell’abituale sede del Palazzo dei Congressi di Parigi, sono stati volti i veli sui 3333 chilometri dell’edizione n.113 della Grande Boucle. La grande avventura inizierà il 4 luglio e terminerà il 26. Il Grand Départ ci sarà a Barcellona, mentre come al solito tutto andrà in archivio sugli Champs-Elysées di Parigi. Si tratta della 27ª edizione che inizierà all’estero, la terza in Spagna. In Catalogna la prima frazione sarà una cronosquadre inaugurale di 19 chilometri, che prevede due volte il Montjuic e i tempi saranno importanti per definire la classifica generale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour de France 2026, svelato il percorso della Grande Boucle: si parte da Barcellona e doppio arrivo sull’Alpe d’Huez

