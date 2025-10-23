Tour de France 2026 svelato il percorso | date e tappe
Da Barcellona a Parigi, pedalando per 3.333 chilometri e su un dislivello di oltre 54 mila metri, pari a più di sei volte il Monte Everest. È il percorso del Tour de France 2026, la 113esima edizione della Grande Boucle, appena svelata al Palazzo dei Congressi, Porte Maillot, della capitale transalpina. Si partirà il 4 luglio dalla Spagna, tre anni dopo Bilbao, per arrivare in trionfo, come da tradizione sugli Champs Elysees, dopo 22 giorni. In mezzo tante tappe imperdibili con grandi salite dai Pirenei al Massiccio Centrale, passando per Vosgi, Jura e due arrivi sull’ Alpe d’Huez. «Volevamo arrivare dal Col de Sarenne, ma ci siam detti che non potevamo arrivare all’Alpe d’Huez senza percorrere i 21 tornanti», ha spiegato Christian Prudhomme, direttore del Tour. 🔗 Leggi su Lettera43.it
