Tour de France 2026 | presentato il percorso ufficiale
Si è tenuta a Parigi la presentazione ufficiale del Tour de France 2026, giunto alla 113esima edizione. Ventuno giorni di corsa, dal 4 al 26 luglio, con partenza da Barcellona ed arrivo classico sugli Champs-Elysses, per un totale di 3333 km con 54450 metri di salita, suddivisi in 7 tappe pianeggianti, 4 tappe intermedie, 8 tappe di montagna e due cronometro individuali. TOUR DE FRANCE 2026: IL PERCORSO -1a tappa-4 luglio: Barcellona-Barcellona, 19 km, cronometro a squadre -2a tappa-5 luglio: Tarragona-Barcellona, 182 km -3a tappa-6 luglio- Granollers-Les Angles, 196 km -4a tappa-7 luglio- Carcassone-Foix, 182 km -5a tappa-8 luglio- Lannemezan-Pau, 158 km -6a tappa-9 luglio- Pau-Gavarnie Gedre, 186 km -7a tappa-10 luglio- Hagetmau-Bordeaux, 175 km -8a tappa-11 luglio- Periguex-Bergerac, 182 km -9a tappa-12 luglio- Malenort-Ussel, 185 km -10a tappa-13 luglio- Aurillac-Le Lioran, 167 km -11a tappa-15 luglio- Vixhy-Nevers, 161 km -12a tappa-16 luglio- Circuit de Magny Cours-Chalon sur Saone, 181 km -13a tappa-17 luglio: Dole-Belfort, 205 km -14a tappa-18 luglio: Mulhouse-Le Markstein, 155 km -15a tappa-19 luglio: Champagnole-Plateau de Solaison, 184 km -16a tappa-21 luglio: Evian les Bains-Thonin les Bains, 26 km, cronometro individuale -17a tappa-22 luglio: Chambery-Voiron, 175 km -18a tappa-23 luglio: Voiron-Orcieres Merlette, 185 km -19a tappa-24 luglio: Gap-Alpe d’Huez, 128 km -20a tappa-25 luglio- Le Bourg d’Oisanse-Alpe d’Huez, 171 km -21a tappa-26 luglio: Thoiry-Parigi, 130 km Pogacar vince per la quarta volta il Tour de France. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
