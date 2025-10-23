Tour de France 2026 presentato il calendario | una corsa da un miliardo di euro
Il Tour de France 2026 prenderà il via il 4 luglio da Barcellona con una cronosquadre e si concluderà, come da tradizione, sui Campi Elisi di Parigi. L’edizione numero 114 della Grande Boucle prevede 21 tappe, due giorni di riposo, 3.333 chilometri complessivi e 54.450 metri di dislivello. Sarà un percorso che favorisce gli scalatori, con numerose salite impegnative e un chilometraggio ridotto a cronometro, per un totale di soli 45 chilometri contro il tempo. Dopo la tappa inaugurale a cronosquadre, è prevista una cronometro individuale di 26 km alla 16ª tappa, con partenza in salita, che potrebbe risultare decisiva ma non adatta ai puri specialisti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
