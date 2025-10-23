Tour de France 2026 presentate le tappe e il percorso

Roma, 23 ottobre 2025 – La stagione è appena finita, ma il ciclismo guarda già oltre e lo fa presentando il Tour de France 2026, in programma dal 4 al 26 luglio 2026. Tour de France 2026, le principali curiosità. In questo lasso temporale la carovana dovrà coprire 3.333 km da Barcellona a Parigi come sempre ricchi di ostacoli e difficoltà. La prima arriverà subito nel contesto della 27esima partenza dall'estero (la terza dalla Spagna) della Grande Boucle (arrivata all' edizione numero 113 ): dopo 7 anni, infatti, tornerà la cronosquadre, una specialità da sempre divisiva ma stavolta tutt'altro che un piattone per specialisti, perché i corridori dovranno scalare due volte il Montjuic, mentre nella tappa 16 sarà la volta di una ben più tradizionale cronometro individuale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tour de France 2026, presentate le tappe e il percorso

