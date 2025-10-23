Tour de France 2026 ecco il percorso | via il 4 luglio da Barcellona con cronosquadre

E’ stato svelato oggi il percorso del Tour de France 2026, in programma dal 4 al 26 luglio prossimi. La 113esima edizione della Grande Boucle scatterà da Barcellona, per la prima volta dal 1971 con una crono a squadre. Il terzo giorno la corsa lascerà la Spagna e arriverà sul versante orientale dei Pirenei passando per Les Angles prima di dirigersi a ovest verso Pau. Il percorso: doppio passaggio sull’Alpe d’Huez. In tutto, saranno 3.333 chilometri di corsa, con la tradizionale chiusura sugli Champs-Elysées di Parigi dopo il circuito di Montmartre, confermato anche quest’anno. Il percorso comprende due cronometro e otto tappe di montagna, tra cui un doppio passaggio sull’Alpe d’Huez in due frazioni di fila nell’ultima settimana e l’inedita ascesa al Plateau de Solaison nella 15esima tappa. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Tour de France 2026, ecco il percorso: via il 4 luglio da Barcellona con cronosquadre

