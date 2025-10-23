Tour 2026 | il via a Barcellona una sola crono individuale e due arrivi in salita all' Alpe d' Huez

Presentata la 113? edizione della Boucle: oltre 54.000 metri di dislivello, una sola crono individuale di 26 km. Il via in Spagna con una crono a squadre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tour 2026: il via a Barcellona, una sola crono individuale e due arrivi in salita all'Alpe d'Huez

