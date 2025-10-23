Totti ammette che l’audio sui rigori della Roma era suo | Ho detto la verità fondamentalmente…
Sono circolati dei vocali di Totti in cui diceva: «Dai, ahò, è uno scherzo. non scherziamo, dai. A me me rompevano er cazzo che facevo gol su rigore: ‘Eh vabbè, fa gol su rigore, è facile tirare i rigori’. Mortacci vostra! Non è mai successo nella storia del calcio tre rigori uno dietro l’altro. solo la Roma riesce a fare delle cose incredibili. mortacci vostra!», dopo i due rigori sbagliati da Dovbyk e uno da Sole contro il Lille. Francesco Totti aveva sostenuto qualche giorno aveva sostenuti che fossero montati con l’intelligenza artificiale, “Maddai. è intelligenza artificiale, proprio!”, ma poi si è arreso all’evidenza confessando a Luca Toni, durante il podcast ‘Fenomeni’ di Prime Video: L’audio di Totti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
