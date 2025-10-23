Toto Wolff non vede Verstappen campione F1 2025 | Ho calcolato le sue probabilità sono basse

Il Mondiale di F1 vede un Verstappen in rimonta su Piastri e Norris. A 5 GP dalla fine Max ha recuperato 64 punti sull'australiano e pare favorito, ma non lo è per Toto Wolff che ha calcolato le percentuale di successo di Verstappen. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

TOTO WOLFF: “VERSTAPPEN HA UN VANTAGGIO PSICOLOGICO SUL DUO MCLAREN, UN RITIRO PUÒ CAMBIARE TUTTO” "Mi sono trovato in una situazione simile con due piloti in lizza per il campionato, e la minaccia che un altro lo raggiungesse all'ep - facebook.com Vai su Facebook

Toto Wolff: "George e Kimi hanno dimostrato di essere una coppia forte e non vediamo l'ora di continuare il nostro viaggio insieme". #Mercedes #F1 - X Vai su X

Toto Wolff non vede Verstappen campione F1 2025: “Ho calcolato le sue probabilità, sono basse” - A 5 GP dalla fine Max ha recuperato 64 punti sull’australiano e pare favorito, ma non lo è per Toto Wolff che ha calcolato le ... Da fanpage.it

Formula 1 | Wolff: “Verstappen ha un vantaggio psicologico sulla McLaren” - Secondo Toto Wolff, Max Verstappen può contare su un vantaggio psicologico nella corsa al titolo mondiale rispetto ai piloti McLaren, Oscar Piastri e Lando Norris. f1grandprix.motorionline.com scrive

Mercedes, altro che Verstappen: avanti con Russell e Antonelli. La scelta di Wolff e la reazione di Kimi - La Mercedes esce allo scoperto e spegne i rumors di mercato su Verstappen: si andrà avanti con Russell e Antonelli. Si legge su sport.virgilio.it