Firenze, 23 ottobre 2025 – Un venerdì di cielo sereno o poco nuvoloso, ma con un’allerta arancione e gialla per mareggiate. Questo il quadro meteo per venerdì 24 ottobre in Toscana. Se da una parte le nuvole di questi ultimi giorni che hanno provocato diversi temporali se ne andranno, dall’altra rimane il problema del vento di libeccio che soffia sulla costa ma non solo. Per questo è stata prorogata l’ allerta arancione diffusa nella giornata di mercoledì 22 per mareggiate dalla Versilia fino a San Vincenzo, mentre sarà gialla tra Piombino e Capalbio. L’allerta, che parte alle 15 di giovedì 23 ottobre, andrà avanti fino alle 6 del mattino di venerdì 26. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Toscana, ora l’allerta meteo è per mareggiate: le previsioni, il vento non darà tregua