Toscana ora l’allerta meteo è per mareggiate | le previsioni il vento non darà tregua
Firenze, 23 ottobre 2025 – Un venerdì di cielo sereno o poco nuvoloso, ma con un’allerta arancione e gialla per mareggiate. Questo il quadro meteo per venerdì 24 ottobre in Toscana. Se da una parte le nuvole di questi ultimi giorni che hanno provocato diversi temporali se ne andranno, dall’altra rimane il problema del vento di libeccio che soffia sulla costa ma non solo. Per questo è stata prorogata l’ allerta arancione diffusa nella giornata di mercoledì 22 per mareggiate dalla Versilia fino a San Vincenzo, mentre sarà gialla tra Piombino e Capalbio. L’allerta, che parte alle 15 di giovedì 23 ottobre, andrà avanti fino alle 6 del mattino di venerdì 26. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
Allerta #meteo arancione in #Liguria e #Toscana dove in alcuni comuni le scuole sono rimaste chiuse. Temporali e venti forti al centro-nord. Da domani previsto miglioramento. Al #Tg2Rai ore 13,00 #23ottobre - facebook.com Vai su Facebook
Allerta meteo in Toscana oggi, scuole chiuse in molti Comuni. Gli aggiornamenti in tempo reale http://dlvr.it/TNqwj2 ? #Meteo - X Vai su X
Meteo in Toscana, il maltempo sferza tante zone della regione. Pioggia record in Maremma - Firenze, 20 agosto 2025 – Il forte peggioramento del tempo in Toscana si fa sentire Fin da martedì pomeriggio i primi problemi, soprattutto nell’Aretino, la scorsa notte invece forti temporali sulla ... Secondo lanazione.it
Meteo, allerta su mezza Italia: scuole chiuse in Toscana, temporali in Emilia-Romagna e Lazio. Crollano le temperature - Una saccatura in discesa dall’Europa centrale verso il Mediterraneo, accompagnerà masse d’aria più fresche sul nostro Paese, causando tempo molto instabile e attività ... Come scrive ilgazzettino.it
Peggiora meteo, su costa Toscana l'allerta diventa arancione - La protezione civile ha alzato ad arancione l'allerta "per rischio idrogeologico e temporali forti" dalle ore ore 18 di oggi fino alle ore 2 di domani giovedì 21 agosto ... ansa.it scrive