Torture e pestaggi al Beccaria di Milano indagati anche don Rigoldi e don Burgio

Milano, 23 ottobre 2025 - Il cappellano e l' ex cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano, l'istituto penale al centro di uno scandalo per presunte violenze e torture e luogo di ripetuti recenti disordini, risultano tra gli indagati dell' inchiesta aperta dalla Procura della Repubblica di Milano. I nomi di Don Gino Rigoldi, per mezzo secolo cappellano dell'istituto per minorenni e il successore, don Claudio Burgio sono nell'elenco dei 51 indagati della maxi inchiesta. Il reato ipotizzato è quello di omessa denuncia. Violenze al Beccaria, il detenuto: “Picchiato da un agente in guanti neri, mi tirava schiaffi in faccia” Il reato ipotizzato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Torture e pestaggi al Beccaria di Milano, indagati anche don Rigoldi e don Burgio

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

L’ostaggio palestinese Mahmoud Abu Foul era stato rapito dal Kamal Adwan Hospital il 27 dicembre. Ha subito 8 mesi di brutali torture e pestaggi, fino a perdere la vista. Nel 2015 aveva già perso una gamba per un attacco israeliano. Nessun giornale ne parl - X Vai su X

PESTAGGI ORA AL CPR DI CALTANISSETTA Ricevere notizie dal CPR di Caltanissetta Pian del Lago è un evento più unico che raro, isolati come sono i detenuti, privati del loro cellulare e con un telefono non smartphone a disposizione ogni 20 persone s - facebook.com Vai su Facebook

Torture e pestaggi al Beccaria di Milano, indagati anche don Rigoldi e don Burgio - Tra gli indagati ci sono gli agenti penitenziari del Beccaria accusati dei pestaggi ma anche ex direttrici del carcere minorile di ... Secondo ilgiorno.it

Torture al Beccaria, tra indagati don Rigoldi e don Burgio - Il cappellano e l'ex cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano, l'istituto penale al ... Come scrive msn.com

Violenze e pestaggi al Beccaria, indagati anche i due cappellani del carcere - Ci sarebbero anche don Gino Rigoldi e don Claudio Burgio, ex cappellani, al centro delle presunte violenze e torture all'interno del carcere minorile Beccaria di Milano. milanotoday.it scrive