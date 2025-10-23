Torture e pestaggi al Beccaria di Milano indagati anche don Rigoldi e don Burgio

Milano, 23 ottobre 2025 - Il cappellano e l' ex cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano, l'istituto penale al centro di uno scandalo per presunte violenze e torture e luogo di ripetuti recenti disordini, risultano tra gli indagati dell' inchiesta aperta dalla Procura della Repubblica di Milano. I nomi di   Don Gino Rigoldi, per mezzo secolo cappellano dell'istituto per minorenni e il successore, don Claudio Burgio  sono nell'elenco dei 51 indagati della maxi inchiesta. Il reato ipotizzato è quello di omessa denuncia.   Violenze al Beccaria, il detenuto: “Picchiato da un agente in guanti neri, mi tirava schiaffi in faccia” Il reato ipotizzato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

