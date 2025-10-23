Torture al carcere minorile Beccaria indagati don Rigoldi e don Burgio per omessa denuncia

Tgcom24.mediaset.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell'inchiesta sui maltrattamenti nello storico carcere milanese coinvolte 51 persone tra cui agenti, medici e dirigenti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

torture al carcere minorile beccaria indagati don rigoldi e don burgio per omessa denuncia

© Tgcom24.mediaset.it - Torture al carcere minorile Beccaria, indagati don Rigoldi e don Burgio per omessa denuncia

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

torture carcere minorile beccariaTorture e pestaggi al Beccaria di Milano, indagati anche don Rigoldi e don Burgio: “Sapevano delle violenze” - Lo storico cappellano e l’attuale sarebbero stati “consapevoli delle violenze” perpetrate sui detenuti ... Segnala ilgiorno.it

torture carcere minorile beccariaCarcere Beccaria, torture e violenze: Don Burgio e Don Gino Rigoldi indagati per omessa denuncia - Don Gino Rigoldi e Don Claudio Burgio sono indagati dalla Procura di Milano nella maxi inchiesta sulle torture e i maltrattamenti nel carcere minorile ... Da msn.com

torture carcere minorile beccariaInferno Beccaria, indagati per omessa denuncia anche don Gino Rigoldi e don Claudio Burgio - I due cappellani del carcere minorile Beccaria sono indagati per omessa denuncia. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Torture Carcere Minorile Beccaria