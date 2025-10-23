Un nuovo supermercato e un negozio per articoli per la casa. Il vecchio Pam di Tortaia da ieri ha una nuova vita. Dopo mesi di chiusura, le serrande del grande fondo commerciale si sono rialzate per accogliere i clienti dei due nuovi punti vendita: In’s e Bravo Market, riportando vitalità in uno dei quartieri più popolosi della città. "Come avevamo promesso, il supermercato ha finalmente riaperto. È passato solo un mese in più rispetto alle previsioni, ma oggi possiamo dire che l’impegno è stato mantenuto" commenta l’assessora all’urbanistica Francesca Lucherini, che ha seguito da vicino la vicenda. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tortaia, il futuro dietro il carrello. Riaperto il market, verso nuovi locali. Si riaccende il piano alto dell’ex Pam