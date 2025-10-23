Torre del Grifo rilancio al fotofinish | Pelligra offre 5,5 milioni ora si attende il 30 ottobre
Colpo di scena nell’appassionante gara per Torre del Grifo. Alle 13:00, Ross Pelligra ha presentato un rilancio al fotofinish da 5,5 milioni di euro, superando definitivamente la concorrenza di Aurora Srl e risultando prevalente nella procedura competitiva per il centro sportivo.Secondo quanto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Oggi giornata clou per il futuro di Torre del Grifo https://qds.it/torre-del-grifo-e-il-giorno-della-verita-cosa-succede-oggi-alle-12/… #QDS #QdSNotizie #QdSNews - X Vai su X
Torre del Grifo, rush finale per l'aggiudicazione del centro: le ultime indiscrezioni Domani alle 12 il Tribunale fallimentare etneo esaminerà i rilanci del gruppo Pelligra e della società Aurora Srl Leggi l’articolo completo di Giovanni Finocchiaro al link nel primo - facebook.com Vai su Facebook
Torre del Grifo, il rilancio del Catania: la situazione - Il club rossazzurro effettua il sorpasso per aggiudicarsi il centro sportivo, superata l'offerta degli imprenditori concorrenti. Si legge su cataniatoday.it
Torre del Grifo torna al Catania: vince Pelligra, cosa succede adesso - Una battaglia a suon di rilanci, da una parte e dall’alta, con scadenza originaria delle ore 12 prorogata di ora in ora. Scrive itacanotizie.it
Torre del Grifo, rush finale per l'aggiudicazione del centro: le ultime indiscrezioni - Domani alle 12 il Tribunale fallimentare etneo esaminerà i rilanci del gruppo Pelligra e della società Aurora Srl ... Da lasicilia.it