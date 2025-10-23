Torre del Grifo rilancio al fotofinish | Pelligra offre 5,5 milioni ora si attende il 30 ottobre

23 ott 2025

Colpo di scena nell’appassionante gara per Torre del Grifo. Alle 13:00, Ross Pelligra ha presentato un rilancio al fotofinish da 5,5 milioni di euro, superando definitivamente la concorrenza di Aurora Srl e risultando prevalente nella procedura competitiva per il centro sportivo.Secondo quanto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

