torneo di vienna berrettini sinner e musetti ai quarti di finale eliminato arnaldi

AGI - Jannik Sinner,  Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti  approdano ai  quarti di finale  dell'"Erste Bank Open",  torneo Atp 500  con  montepremi totale  pari a 2.736.875 euro, in corso sui  campi in duro di Vienna, mentre esce di scena Matteo Arnaldi. Il numero 2 del mondo e prima testa di serie del torneo,  si è imposto nel derby italiano contro  Flavio Cobolli, battuto 6-2 7-6(4) in un'ora e 47 minuti al termine di un match combattuto e a tratti entusiasmante. Il tennista romano, 22esimo nel ranking Atp, soprattutto nel secondo set ha dato del filo da torcere all'altoatesino che però è riuscito a mantenere inalterato il proprio score contro i connazionali, portando il bottino a 17-0. 🔗 Leggi su Agi.it

