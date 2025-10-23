torneo di vienna berrettini e sinner ai quarti di finale eliminato arnaldi

AGI - Jannik Sinner e Matteo Berrettini approdano ai quarti di finale dell'"Erste Bank Open", torneo Atp 500 con montepremi totale pari a 2.736.875 euro, in corso sui campi in duro di Vienna, mentre esce di scena Matteo Arnaldi. Il numero 2 del mondo, si è imposto nel derby italiano contro Flavio Cobolli, battuto 6-2 7-6(4) al termine di un match combattuto e a tratti entusiasmante. Il tennista romano, 22esimo nel ranking Atp, soprattutto nel secondo set ha dato del filo da torcere all'altoatesino che però è riuscito a mantenere inalterato il proprio score contro i connazionali, portando il bottino a 17-0. 🔗 Leggi su Agi.it

