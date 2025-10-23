torneo di vienna berrettini approda ai quarti arnaldi eliminato

AGI - Matteo Berrettini approda ai quarti di finale dell'"Erste Bank Open", torneo Atp 500 con montepremi totale pari a 2.736.875 euro, in scena sui campi in duro di Vienna, mentre esce di scena Matteo Arnaldi. Il tennista romano, numero 59 del mondo, ha sconfitto negli ottavi di finale il britannico Cameron Norrie, 35 del ranking internazionale, col punteggio di 7-6 (6) 6-7 (9) 6-4. Nel tie-break del secondo parziale l'azzurro ha fallito un match point. Persa la seconda frazione, Berrettini ha poi chiuso la pratica nel terzo e decisivo set. Ai quarti di finale il romano sfiderà l'australiano Alex De Minaur, numero 7 del mondo e terzo favorito del tabellone. 🔗 Leggi su Agi.it

