torneo di vienna berrettini approda ai quarti arnaldi eliminato

AGI - Matteo Berrettini approda ai  quarti di finale  dell'"Erste Bank Open",  torneo Atp 500  con  montepremi totale  pari a 2.736.875 euro, in scena sui  campi in duro di Vienna, mentre esce di scena Matteo Arnaldi. Il  tennista romano, numero 59 del mondo, ha sconfitto negli  ottavi di finale  il britannico Cameron Norrie, 35 del ranking internazionale, col punteggio di 7-6 (6) 6-7 (9) 6-4. Nel  tie-break  del secondo parziale l'azzurro ha fallito un  match point. Persa la seconda frazione, Berrettini ha poi chiuso la pratica nel terzo e decisivo set. Ai  quarti di finale  il romano sfiderà l'australiano  Alex De Minaur, numero 7 del mondo e terzo favorito del tabellone. 🔗 Leggi su Agi.it

