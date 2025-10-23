Torna Visioni l' iniziativa che celebra innovatori forlivesi e cesenati
Dopo una prima edizione molto partecipata, il 30 ottobre a Cesena torna l’iniziativa dedicata al genio visionario dei forlivesi e cesenati. Una giornata per guardare il futuro, ascoltando idee dirompenti capaci di lasciare il segno. Il Teatro Bonci ospiterà “Visioni - Innovare oltre gli. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Torna Mente Locale-Visioni sul territorio, il primo festival di cinema documentario dedicato al racconto del territorio, in programma dal 25 ottobre al 2 novembre in provincia di Bologna e Modena - facebook.com Vai su Facebook
Torna Mente Locale - Visioni sul territorio, il primo festival di cinema documentario dedicato al racconto del territorio. La dodicesima edizione dal 25 ottobre al 2 novembre tra Bologna e Modena con 18 film in gara. https://rbcasting.com/?p=157730 - X Vai su X