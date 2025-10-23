Torna Visioni l' iniziativa che celebra innovatori forlivesi e cesenati

Dopo una prima edizione molto partecipata, il 30 ottobre a Cesena torna l’iniziativa dedicata al genio visionario dei forlivesi e cesenati. Una giornata per guardare il futuro, ascoltando idee dirompenti capaci di lasciare il segno. Il Teatro Bonci ospiterà “Visioni - Innovare oltre gli. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

