Le riflessioni esistenziali e le visioni intime, notturne e poetiche di un cantautore bilingue italo-francese, in bilico tra pop raffinato e rock, da ascoltare in versione senza spina. Oggi alle 21 a Seregno il palco del birrificio Railroad Brewing di via Montello ospiterà un concerto acustico del cantautore e chitarrista Simone Leon Perron, nell’ambito della rassegna “Quanto sei unplugged”, il ciclo di serate curato dalla cantautrice Giorgia Pelligra, alias Geen, dedicato alla musica in chiave acustica e agli artisti del panorama indipendente. Anima inquieta, Perron si muove abitualmente tra pop d’autore e rock acustico: nei live si presenta solo con chitarra, voce e loop machine per dare vita a esibizioni scarne, dirette, senza filtri, autentiche e dal forte impatto emotivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Torna “Quanto sei unplugged”. Simone Leon Perron al Railroad