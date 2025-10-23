Torna Luci d’artista Torino museo a cielo aperto con Luci d’artista
Venerdì 24 ottobre, dalle ore 18:15, Torino tornerà a brillare con Luci d’artista e il cielo della città si trasformerà in un grande palcoscenico di luce, con 32 installazioni luminose, arricchite quest’anno da ben quattro nuove opere firmate da grandi protagonisti della scena artistica: Tracey Emin, il collettivo Soundwalk Collective insieme alla poetessa e musicista Patti Smith e al compositore Philip Glass, Riccardo Previdi e Gintaras Didžiapetris, realizzate grazie . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
News recenti che potrebbero piacerti
Roseto Valfortore si prepara a un inverno da sogno: torna il “Villaggio degli Elfi e delle Fiabe” tra luci, magia e tradizioni - facebook.com Vai su Facebook
Luci d’artista a Torino 2025/26: date, mappa delle istallazioni e novità della nuova edizione - Dal 24 ottobre 2025 all'11 gennaio 2026 torna la spettacolare iniziativa Luci d'artista a Torino, che giunge alla sua 28esima edizione ... Scrive fanpage.it
Luci d’Artista arriva a 28 edizioni e accende a Torino una nuova opera di Tracey Emin - È stata presentata questa mattina, nella Sala Colonne di Palazzo Civico, a Torino, la 28ma edizione di Luci d’Artista. Come scrive exibart.com
Torino, Tracey Emin e Patty Smith 'accendono' le Luci d'Artista - Quattro nuove opere realizzate da artisti come Tracey Emin, uno dei più grandi nomi dell'arte contemporanea, Riccardo Previdi, Gintaras Didziapetris e il progetto speciale di Soundwalk Collective ... Segnala ansa.it