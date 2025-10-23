Torna l’ora solare Seconda trasferta per i bianconeri Si gioca alle 14,30

Seconda trasferta consecutiva per il Siena che, dopo l’impegno esterno di Sansepolcro, deciso dalla rete di Vari, domenica farà visita al Ghiviborgo, per la nona giornata del campionato. L’appuntamento è per le 14,30 allo stadio Elso e Rolando Bellandi di Ghivizzano. Dal prossimo fine settimana, infatti, le partite inizieranno con mezz’ora di anticipo, rispetto all’orario previsto fino a oggi, in considerazione del passaggio all’ora solare. Si riprenderà a giocare alle 15 a partire dal 29 marzo e fino al termine del campionato. Le partite dei play-off e dei play out, al vi dal 10 maggio, si disputeranno invece alle 16. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Torna l’ora solare. Seconda trasferta per i bianconeri. Si gioca alle 14,30

