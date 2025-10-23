Torna l' ora solare | ecco quando bisogna spostare le lancette

Milanotoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il momento è quasi arrivato. Meno di una manciata di giorni e dovremo dire addio all’ora legale, entrata in vigore domenica 30 marzo 2025, che ci ha regalato giornate più lunghe e luminose fino a sera. Quest’anno il passaggio all’ora solare avverrà nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

torna solare bisogna spostareTorna l’ora solare: lancette indietro di un’ora nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre - Più sonno, meno luce e qualche sfasamento del ritmo biologico: i consigli del nutrizionista per affrontare al meglio il cambio d’ora ... Riporta laprovinciadivarese.it

torna solare bisogna spostareOra solare 2025: quando spostare le lancette dell’orologio - Ora solare 2025: scopri quando spostare le lancette, gli effetti sulla salute e i consigli pratici per affrontare al meglio il cambio dell'ora. Lo riporta lifestyleblog.it

torna solare bisogna spostareTorna l'ora solare, ecco quando spostare le lancette - Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre gli italiani si saluta l’ora legale. Si legge su vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Torna Solare Bisogna Spostare