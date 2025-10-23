Torna l' ora solare | ecco quando bisogna spostare le lancette

Il momento è quasi arrivato. Meno di una manciata di giorni e dovremo dire addio all’ora legale, entrata in vigore domenica 30 marzo 2025, che ci ha regalato giornate più lunghe e luminose fino a sera. Quest’anno il passaggio all’ora solare avverrà nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre. 🔗 Leggi su Milanotoday.it