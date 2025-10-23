Torna l’ora solare | alle 3 del 26 ottobre lancette indietro di un’ora
Il cambio segna la fine dell’ora legale, in vigore dall’ultima domenica di marzo, e comporta più luce al mattino e meno nel tardo pomeriggio L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
