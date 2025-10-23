Torna la ruota panoramica sul mare piazzale Roma accoglie l’attrazione simbolo delle festività natalizie
È pronta e già visibile sullo skyline della città la ruota panoramica di Riccione, l’iconica attrazione affacciata sul mare che da oggi torna a svettare in piazzale Roma. Alta 55 metri, con 28 cabine trasparenti, la ruota panoramica offrirà ancora una volta una vista mozzafiato sulla Riviera. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
