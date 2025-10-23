Torna la Mostra dei funghi e delle erbe | in Sala Borsa oltre 400 specie

Bologna, 23 ottobre 2025 – Presentata la 46esima edizione della Mostra dei funghi e delle erbe che questa domenica sarà in Sala Borsa (piazza Nettuno), dalle 10 alle 18. A organizzarla l’ associazione micologica Avis di Bologna Aps con il patrocinio del Comune. Il pubblico così potrà ammirare oltre 400 specie di funghi raccolti sull’Appennino bolognese, riconoscendone le caratteristiche e imparando a distinguerli tra commestibili, tossici, velenosi e mortali. Accanto ai funghi verranno esposte anche numerose erbe spontanee fresche, corredate di cartellino botanico e descrizione delle proprietà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Torna la Mostra dei funghi e delle erbe: in Sala Borsa oltre 400 specie

