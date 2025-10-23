Torna il ’Vocabolario del dialetto bolognese’ Il classico di Ungarelli è uno spaccato di vita

C’è un modo unico per ascoltare l’anima di Bologna: lasciarsi cullare dal suo dialetto. Un linguaggio ricco, ironico e musicale, capace di raccontare al meglio lo spirito della città e dei suoi abitanti. È proprio questo tesoro linguistico che torna oggi a nuova vita grazie al ’Vocabolario del dialetto bolognese’ di Gaspare Ungarelli, in uscita domani, venerdì 24 ottobre, in abbinamento facoltativo con il Resto del Carlino (al prezzo di 12 euro più il costo del quotidiano). Pubblicato originariamente alla fine dell’Ottocento, il lavoro di Ungarelli rappresenta una pietra miliare per chiunque ami la cultura felsinea. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

