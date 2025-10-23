torna il festival di gastronomika

La settima edizione di Linkiesta Festival si terrà come sempre a Milano, al Teatro Franco Parenti e ai Bagni Misteriosi, venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 novembre 2025, e in occasione dell’anniversario della caduta del Miro di Berlino il tema di quest’anno è “Abbattiamo il muro del populismo”. Saranno presenti i protagonisti dell’attualità politica, economica e culturale italiana e internazionale, con panel, talk e letture. Ma la novità di questa edizione consiste in un’intera giornata dedicata a Linkiesta Gastronomika: un inedito appuntamento autunnale con il Festival Gastronomika e con un programma come sempre ricco di esperienze diverse: talk, presentazioni, masterclass e un evento speciale dedicato ai professionisti della pasticceria. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

