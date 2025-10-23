Torna il Festival di Gastronomika
La settima edizione di Linkiesta Festival si terrà come sempre a Milano, al Teatro Franco Parenti e ai Bagni Misteriosi, venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 novembre 2025, e in occasione dell’anniversario della caduta del Miro di Berlino il tema di quest’anno è “Abbattiamo il muro del populismo”. Saranno presenti i protagonisti dell’attualità politica, economica e culturale italiana e internazionale, con panel, talk e letture. Ma la novità di questa edizione consiste in un’intera giornata dedicata a Linkiesta Gastronomika: un inedito appuntamento autunnale con il Festival Gastronomika e con un programma come sempre ricco di esperienze diverse: talk, presentazioni, masterclass e un evento speciale dedicato ai professionisti della pasticceria. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Leggi anche questi approfondimenti
FESTIVAL DELLA SCIENZA 2025 Torna a Genova il grande appuntamento con la divulgazione scientifica L’INGV partecipa con un ricco programma di incontri e attività per raccontare le Scienze della Terra attraverso esperienze interattive e multisensoriali. M - facebook.com Vai su Facebook
Torna Terre di Pisa food & wine Festival con 90 produttori - Fino a domenica 19 ottobre, Pisa si trasforma in un grande laboratorio di sapori e tradizioni, con quasi 90 produttori locali ... Lo riporta ansa.it
Torna il festival. Degustazioni tour e laboratori - Torna Festival Franciacorta in Cantina, da oggi a domenica, con un brindisi speciale, la celebrazione del 35° anniversario del Consorzio Franciacorta, fondato nel 1990 con sede a Erbusco. quotidiano.net scrive