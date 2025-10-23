Torna il Bonus mamme | fino a 60 euro al mese nel 2026 Cosa cambia per le lavoratrici con figli
Novità in arrivo dalla Manovra di bilancio sul bonus mamme lavoratrici. Il Decreto Legge 30 giugno 2025, numero 95 convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2025, numero 118 riconosce per l’annualità corrente grazie all’articolo 6, comma 2 un bonus (esente a livello contributivo e fiscale) pari a 40 euro mensili per le lavoratrici madri dipendenti e autonome con due figli. Il contributo (riconosciuto dall’INPS previa domanda dell’interessata) spetta per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo, esclusivamente alle madri con reddito da lavoro non eccedente i 40 mila euro su base annua. 🔗 Leggi su Leggioggi.it
