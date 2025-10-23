Torna Fabrizio Nardi con lo spettacolo ‘Che diavolo volete?’ Ospiti Montella Candela e Di Biagio

Torna Fabrizio Nardi con lo spettacolo ‘Che diavolo volete?- Dopo anni di esperienza nei cabaret come Pablo del duo ‘Pablo e Pedro’ e nella scrittura come autore teatrale e cinematografico, Fabrizio Nardi torna con lo spettacolo ‘Che diavolo volete? – a grande richiesta Mia’ dal 21 ottobre fino a domenica 26 ottobre al Teatro Tirso de Molina. Nardi ha saputo conquistare il cuore del pubblico grazie alla sua capacità di far ridere, ma anche di emozionare. Il suo passaggio al grande schermo è avvenuto in modo naturale, con una maturazione artistica che gli ha permesso di affrontare ruoli complessi e sfaccettati. 🔗 Leggi su Lapresse.it

