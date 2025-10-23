Torna Fabrizio Nardi con lo spettacolo ‘Che diavolo volete?’ Ospiti Montella Candela e Di Biagio
Torna Fabrizio Nardi con lo spettacolo ‘Che diavolo volete?- Dopo anni di esperienza nei cabaret come Pablo del duo ‘Pablo e Pedro’ e nella scrittura come autore teatrale e cinematografico, Fabrizio Nardi torna con lo spettacolo ‘Che diavolo volete? – a grande richiesta Mia’ dal 21 ottobre fino a domenica 26 ottobre al Teatro Tirso de Molina. Nardi ha saputo conquistare il cuore del pubblico grazie alla sua capacità di far ridere, ma anche di emozionare. Il suo passaggio al grande schermo è avvenuto in modo naturale, con una maturazione artistica che gli ha permesso di affrontare ruoli complessi e sfaccettati. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Segnate in agenda! Venerdì 7 novembre ore 19.00 Prima presentazione ufficiale del romanzo L'ombra sua torna di Fabrizio Dino Renzi Vi aspettiamo - facebook.com Vai su Facebook
Torna il Premio Fabrizio De Andrè, tra vincitori Luca Marinelli - Torna per la 24/a edizione il Premio Fabrizio De André Parlare Musica, a Roma, al quartiere Magliana, nella piazza che dal 2002 porta il nome del cantautore. Segnala ansa.it