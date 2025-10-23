Torna Fabriano PaperSymphony La città della carta rinsalda il legame con il prodotto che l' ha resa nota nel mondo

FABRIANO – Fabriano rinnova il suo legame più autentico con la carta grazie alla quarta edizione di “Fabriano PaperSymphony 2025”, la rassegna d’arte e di pensiero che unisce artisti, artigiani e creativi in un dialogo continuo tra memoria, materia e contemporaneità.L’iniziativa, ideata e curata. 🔗 Leggi su Anconatoday.it