Torna Fabriano PaperSymphony La città della carta rinsalda il legame con il prodotto che l' ha resa nota nel mondo
FABRIANO – Fabriano rinnova il suo legame più autentico con la carta grazie alla quarta edizione di “Fabriano PaperSymphony 2025”, la rassegna d’arte e di pensiero che unisce artisti, artigiani e creativi in un dialogo continuo tra memoria, materia e contemporaneità.L’iniziativa, ideata e curata. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
FABRIANO - Fabriano città laboratorio del futuro: nasce STEMpower per connettere scuola, lavoro e comunità Fabriano, 27 ottobre 2025 – ore 15.00, Sala Consiliare Palazzo del Podestà Fabriano torna protagonista dell’innovazione educativa con l’evento di l - facebook.com Vai su Facebook
Torna "Fabriano PaperSymphony". La città della carta rinsalda il legame con il prodotto che l'ha resa nota nel mondo - Tanti gli appuntamenti in programma, tutti legati alle arti conosciute, all'artigianato e alla creatività in generale. Lo riporta anconatoday.it