Torna Fabriano PaperSymphony La città della carta rinsalda il legame con il prodotto che l' ha resa nota nel mondo

Anconatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FABRIANO – Fabriano rinnova il suo legame più autentico con la carta grazie alla quarta edizione di “Fabriano PaperSymphony 2025”, la rassegna d’arte e di pensiero che unisce artisti, artigiani e creativi in un dialogo continuo tra memoria, materia e contemporaneità.L’iniziativa, ideata e curata. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

