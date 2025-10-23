Torna a casa il prof Michele D' Angelo detenuto in Albania a causa di un incidente stradale
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha accolto l'appello della città di San Severo e dal suo sindaco, Lidya Colangelo: tornerà quindi presto in Italia il prof. Michele D'Angelo, da agosto in carcere in Albania, a causa di un sinistro stradale. Docente universitario di San Severo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Atteso in Italia il prof. Michele D'Angelo - Avviate le procedure per la liberazione del docente universitario, arrestato in Albania dopo un incidente stradale ... Secondo rainews.it
