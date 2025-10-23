Torino uomo ucciso a coltellate nella notte | Agguato mortale sotto casa dei genitori

L'aggressore, descritto come un uomo incappucciato, si è dato alla fuga ed è tuttora ricercato. Le indagini sono affidate ai carabinieri. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Torino, uomo ucciso a coltellate nella notte | Agguato mortale sotto casa dei genitori

