Torino uomo separato ucciso sotto casa

Servizitelevideo.rai.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

12.00 Un uomo di 39 anni, trovato morto nella notte in via Sabotino, angolo con corso Francia, alle porte di Torino, è statoaggredito sotto casa dei genitori dove era tornato a vivere anni fa dopo la separazione. Aveva tre figli. Titolare di una ditta di videosorveglianza. A ucciderlo una dozzina di pugnalate. E' stato scoperto grazie alle urla che hanno attirato l'attenzione dei passanti. Senza successo i soccorsi con tentativi di rianimarlo. Movente da chiarire. E' caccia al killer, descritto come un uomo incappucciato. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

torino uomo separato uccisoTorino, Marco Veronese ucciso con 12 coltellate da un uomo incappucciato in strada: aveva 39 anni - Un uomo di 39 anni è stato aggredito e ucciso da uno sconosciuto incappucciato a Collegno nel torinese. ilmattino.it scrive

torino uomo separato uccisoTorino, imprenditore ucciso in strada con 12 coltellate da un uomo incappucciato - L'allarme dato dalla vicina: "Che fai bastardo? Scrive msn.com

torino uomo separato uccisoAccoltellamento a Torino, uomo ucciso nella notte: killer incappucciato in fuga - Indagini dei carabinieri di Torino e Rivoli per identificare l’assalitore ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Torino Uomo Separato Ucciso