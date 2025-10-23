Torino uomo separato ucciso sotto casa
12.00 Un uomo di 39 anni, trovato morto nella notte in via Sabotino, angolo con corso Francia, alle porte di Torino, è statoaggredito sotto casa dei genitori dove era tornato a vivere anni fa dopo la separazione. Aveva tre figli. Titolare di una ditta di videosorveglianza. A ucciderlo una dozzina di pugnalate. E' stato scoperto grazie alle urla che hanno attirato l'attenzione dei passanti. Senza successo i soccorsi con tentativi di rianimarlo. Movente da chiarire. E' caccia al killer, descritto come un uomo incappucciato. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
