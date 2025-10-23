Torino tabaccaio su 39enne ucciso | Bravo ragazzo e grande lavoratore
“ Conosco Marco perché è il ragazzo che mi ha installato l’antifurto, da quando ho aperto la tabaccheria. Sono rimasto scioccato perché è un ragazzo a posto, lui, la famiglia, li vedo regolarmente tutti i giorni, più volte al giorno, sia lui che i genitori, quindi quando ho saputo sono rimasto veramente spiazzato. Io lo conosco, è un ragazzo che lavora, gente per bene veramente”. Così Maurizio Monaco, il tabaccaio vicino casa di Marco Veronese, l’uomo di 39 anni trovato morto nella notte tra mercoledì e giovedì in una viuzza all’angolo con corso Francia, in via Sabotino, a Collegno, alle porte di Torino. 🔗 Leggi su Lapresse.it
News recenti che potrebbero piacerti
Torino, sequestrate 250 tonnellate di tabacchi di contrabbando - facebook.com Vai su Facebook
Torino, finanza e carabinieri sequestrano 250 tonnellate di tabacchi #torino #tabacchi #maxisequestro #22ottobre - X Vai su X
Torino, tabaccaio su 39enne ucciso: «Bravo ragazzo e grande lavoratore» - «Conosco Marco perché è il ragazzo che mi ha installato l'antifurto, da quando ho aperto la tabaccheria. Segnala msn.com
Torino, imprenditore 39enne ucciso a coltellate in strada: Marco Veronese accasciato sul marciapiede, assassino in fuga - L’imprenditore 39enne è stato colpito a morte nella notte tra il 22 e il 23 ottobre a Collegno. Secondo baritalianews.it
Torino, 39enne ucciso sotto casa dei genitori: caccia al killer - Aggredito e ucciso sotto casa dei genitori dove era tornato a vivere dopo la separazione Marco Veronese, l'uomo di 39 anni trovato morto la notte scorsa a ... Lo riporta msn.com