Torino tabaccaio su 39enne ucciso | Bravo ragazzo e grande lavoratore

“ Conosco Marco perché è il ragazzo che mi ha installato l’antifurto, da quando ho aperto la tabaccheria. Sono rimasto scioccato perché è un ragazzo a posto, lui, la famiglia, li vedo regolarmente tutti i giorni, più volte al giorno, sia lui che i genitori, quindi quando ho saputo sono rimasto veramente spiazzato. Io lo conosco, è un ragazzo che lavora, gente per bene veramente”. Così Maurizio Monaco, il tabaccaio vicino casa di Marco Veronese, l’uomo di 39 anni trovato morto nella notte tra mercoledì e giovedì in una viuzza all’angolo con corso Francia, in via Sabotino, a Collegno, alle porte di Torino. 🔗 Leggi su Lapresse.it

