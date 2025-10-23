Torino Marco Veronese ucciso con 12 coltellate da un uomo incappucciato in strada | aveva 39 anni

Un uomo di 39 anni è stato aggredito e ucciso da uno sconosciuto incappucciato a Collegno nel torinese. L'uomo ucciso nella notte a Collegno, alle porte di Torino, è. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Torino, Marco Veronese ucciso con 12 coltellate da un uomo incappucciato in strada: aveva 39 anni

