Torino Marco Veronese ucciso con 12 coltellate da un uomo incappucciato in strada | aveva 39 anni

Ilmessaggero.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 39 anni è stato aggredito e ucciso da uno sconosciuto incappucciato a Collegno nel torinese. L'uomo ucciso nella notte a Collegno, alle porte di Torino, è. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

