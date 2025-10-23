Torino imprenditore ucciso in strada con 12 coltellate da un uomo incappucciato
Ieri notte a Collegno - alle porte di Torino - Marco Veronese - 39 anni - è stato ucciso con 12 coltellate all'angolo con corso Francia. Secondo i primi accertamenti, l'omicidio sarebbe avvenuto intorno all'1.30 del mattino. Era titolare di una ditta di videosorveglianza, separato e padre di tre figli piccoli. La dinamica. Il 39enne si trovava sotto casa dei genitori, dove viveva dopo la separazione dalla moglie. Poi quello che sembrerebbe un agguato. Le urla di lui dopo i primi colpi. Sentendo le grida una vicina è uscita in strada: " Che cosa fai bastardo? ". Poi la tragedia. I soccorritori del 118 sono intervenuti sul posto contattati dai passanti, ma non c'è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
